Een hotel vol bloed? Voor Stephanie en vrienden is het de perfecte vakantie

Stel je voor: je checkt 's avonds in bij een afgelegen hotel met het doel er te ontsnappen. Op het bed afgehakte armen, de muren vol bloedspetters en acteurs jagen je de stuipen op het lijf. Dat klinkt als een nachtmerrie, maar voor Stephanie Oosterbos (28) uit Beek en Donk is het een droom. Ze bezocht in Europa al meer dan 400 escaperooms en is nu in Spanje voor nog eens 32 van die spel-kamers.

Het afgelegen hotel is niet eens haar gekste escape. In een horror-escaperoom in Athene raakt een 'seriemoordenaar' de spelers daadwerkelijk aan en sleuren ze hen zelfs mee. Probeer dan maar eens te onthouden dat het maar een acteur is. In 2018 betrad Stephanie haar eerste escaperoom. "Heel eerlijk stond ik er niet helemaal voor open, want ik dacht: het zou wel weer een rage zijn en het leek me vooral iets voor bedrijfsuitjes", vertelt ze. "Maar het bleek echt leuk." Stephanie besloot vaker naar escaperooms te gaan. "Het is niet meer alleen een simpel kantoortje met wat hangsloten", legt ze uit. "Tegenwoordig zijn het hele filmsets waar je in loopt. Dat vind ik echt fantastisch."

Horror-escaperooms zijn favoriet (eigen foto).

Ook op vakantie in het buitenland bezocht ze escaperooms en tegenwoordig bouwt ze haar hele trip er met militaire precisie omheen. Ze was al in Duitsland, Boedapest, Parijs, Athene en Boekarest en is vrijdag in Spanje aangekomen. De komende dagen bezoekt ze maar liefst 32 escaperooms.

Excel-sheet

Voor Spanje heeft ze een strak schema. Zaterdag bezoekt ze er vier en zondag zes. In een Excel-sheet staan niet alleen de tijden van de escaperooms (15:00 uur tot 16:20) , maar ook de reistijd (12 minuten met de auto) en de pauzes (Geen pauze). "Sommige mensen gaan op citytrip en plannen dan activiteiten. Dit is hoe wij onze dagen vullen." Volgens Stephanie heeft elk land zijn eigen stijl. "Spanje is heel leuk, groot en divers met allerlei thema's. Nederland heeft heel goede decors. De horror is wat minder, maar wel aan het opkomen." In Athene maakte ze fysiek contact met acteurs mee, terwijl daar in Nederland juist een harde grens voor is. "Het kan zijn dat je hard meegesleurd wordt, maar wel met zorg. Ze zullen je geen pijn doen." Het geeft Stephanie een kick. "Die adrenalinekick waarvan je weet dat het nep is, maar toch gaat rennen. Of het idee dat je echt in een actiefilm zit. Dat vind ik heel vet."

Stephanie en haar vrienden bezochten meer dan 400 escaperooms in Europa (eigen foto).

Ze selecteert escaperooms op basis van de wereldtoplijst Terpeca, het platform EscapeTalk en Google Maps. Vaak zitten die niet in een binnenstad. "Als wij naar een industriegebied worden genavigeerd, gaan onze harten sneller kloppen. Zij hebben vaak veel ruimte en kunnen daar meer mee."

"Als we naar een industriegebied worden genavigeerd, gaan onze harten sneller kloppen."