Man (39) neergestoken na botsing in Grave, dader op de vlucht

Bij een steekpartij op de Trompetterstraat in Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats na een ongeluk. De politie is op zoek naar een man, hij is gevlucht.

Het slachtoffer reed rond kwart voor drie 's middags met zijn auto achterop een andere auto die voor een verkeerslicht stond te wachten. De bestuurder van de aangereden auto stapte vervolgens uit en stak het slachtoffer vervolgens met een mes.

De 39-jarige man raakte gewond aan zijn bovenlijf en werd in een

ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar.

Op beelden is te zien dat er naast een bestelbus bloedsporen op de weg waren.

Forse man

De politie laat weten dat de verdachte waarschijnlijk in een donkerkleurige Volvo met witte kentekenplaat rijdt. Hij heeft en lichte huidskleur en een rossige baard. Het is een grote, forse man.

Als mensen hem zien kunnen ze contact opnemen met de politie.