Man neergestoken na botsing in Grave, dader op de vlucht

Bij een steekpartij op de Henri Dunantstraat in Grave is zaterdagmiddag een man gewond geraakt. De aanleiding zou een ongeluk zijn geweest. De politie is op zoek naar een man, hij is naderhand gevlucht.

Het slachtoffer is in zijn bovenlichaam geraakt en wordt ter plaatse behandeld. Over de ernst van het letsel is verder niks bekend. Op beelden is te zien hoe er naast een bestelbus, die mogelijk betrokken was bij de botsing, bloedsporen op de weg liggen

Forse man

De politie laat weten dat de verdachte waarschijnlijk in een donkerkleurige Volvo met witte kentekenplaat rijdt. Hij heeft en lichte huidskleur en een rossige baard. Het is een grote, forse man.

Als mensen hem zien kunnen ze contact opnemen met de politie.