Navigatie overslaan
Ontdek

Man neergestoken na botsing in Grave, dader op de vlucht

Vandaag om 15:22 • Aangepast vandaag om 15:56
De steekpartij vond plaats na een ongeluk. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)
De steekpartij vond plaats na een ongeluk. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)

Bij een steekpartij op de Henri Dunantstraat in Grave is zaterdagmiddag een man gewond geraakt. De aanleiding zou een ongeluk zijn geweest. De politie is op zoek naar een man, hij is naderhand gevlucht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer is in zijn bovenlichaam geraakt en wordt ter plaatse behandeld. Over de ernst van het letsel is verder niks bekend. Op beelden is te zien hoe er naast een bestelbus, die mogelijk betrokken was bij de botsing, bloedsporen op de weg liggen

Forse man
De politie laat weten dat de verdachte waarschijnlijk in een donkerkleurige Volvo met witte kentekenplaat rijdt. Hij heeft en lichte huidskleur en een rossige baard. Het is een grote, forse man. 

Als mensen hem zien kunnen ze contact opnemen met de politie. 

  • Een van de betrokken personen sloeg uiteindelijk op de vlucht. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)
    Een van de betrokken personen sloeg uiteindelijk op de vlucht. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)
  • Het slachtoffer zou in zijn bovenlichaam geraakt zijn. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)
  • De weg werd volledig afgesloten, ook lagen er bloedsporen naast de witte bestelbus. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.