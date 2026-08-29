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Man maakt vuurtje in stookton in de tuin, vlammen slaan over naar bomen

Vandaag om 15:39 • Aangepast vandaag om 16:26
De vlammen sloegen vanuit de ton over op de bomen in de tuin. (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.)
De vlammen sloegen vanuit de ton over op de bomen in de tuin. (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.)

De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brandende coniferenhaag aan de Monseigneur Prinsenstraat in Waalwijk. De bewoner had een vuurtje gemaakt in een stookton in de tuin, maar dat sloeg over naar een aantal coniferenbomen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond tien voor half vier krijgt de brandweer een melding van een woningbrand in de straat. Eenmaal aangekomen blijkt niet het huis in brand te staan, maar slaan de vlammen uit een coniferenhaag in de tuin.

Stookton
De man kreeg een waarschuwing van de politie. Het was al de tweede keer dat de brandweer naar het huis moest komen voor een soortgelijke melding.

De vlammen sloegen vanuit de ton over op de bomen in de tuin. (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.)
De vlammen sloegen vanuit de ton over op de bomen in de tuin. (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.)

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