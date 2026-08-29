Nederland verliest WK-finale van Argentinië ondanks goal Yibbi Jansen

De Nederlandse dameshockeyploeg is er zaterdag niet in geslaagd om voor de vierde keer op rij wereldkampioen te worden. Oranje kwam via Yibbi Jansen uit Gemonde nog wel op 1-0, maar Argentinië scoorde vlak voor tijd de gelijkmaker. Na shoot-outs waren de Argentijnen beter: 1-3.

Het Wagener Stadion in Amstelveen was zaterdagmiddag volgepakt voor de WK-finale. Her en der met wat plukjes Argentijnen, maar verder kleurden de tribunes oranje. Alle Nederlandse fans gingen uit van de titel, aangezien Oranje al jaren oppermachtig is in het vrouwenhockey.

Strafcornerspecialist

Toch ging het zeker niet vanzelf, want de felle Argentijnen gaven vrijwel niks weg. Totdat Nederland in het tweede kwart een strafcorner kreeg en het publiek massaal begon te juichen. Bij de strafcorner kwam namelijk Yibbi Jansen naar voren, de Brabantse specialist. Op het moment dat het moest stond ze er, want met een keiharde push zette ze de 1-0 op het scorebord.

Slordig

De Argentijnen bleven ook na rust alles geven in de hoop de gelijkmaker te forceren. Ze kregen meerdere strafcorners, maar gingen daar slordig mee om. Oranje wist zelf vrijwel niets te forceren. Zes minuten voor tijd viel de verdiende gelijkmaker, waardoor de slotfase nog spannender werd. Het bleef bij 1-1, waarna het tijd was voor shoot-outs. Dat werd voor Oranje een dramatisch slot, waarin de Argentijnen met 1-3 wonnen.

Brabanders

Opvallend aan de Nederlandse selectie is dat niet alleen de bondscoach Raoul Ehren uit Brabant komt (Den Bosch), maar ook de helft van de speelsters. Rosa Fernig uit Den Bosch en Guusje Moes uit Moergestel maakten hun WK-debuut en kregen gezelschap van Yibbi Jansen (Gemonde), Pien Sanders (Udenhout), Marleen Jochems (Etten-Leur), Renée van Laarhoven (Tilburg), Frédérique Matla (Valkenswaard), Joosje Burg (Veghel), Freeke Moes (Moergestel) en Lisa Post (Eindhoven).