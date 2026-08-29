Traumaheli landt voor zwaargewonde vrouw die crasht naast A59

Een auto is zaterdagmiddag van de weg geraakt op de A59 tussen Terheijden en Knooppunt Zonzeel. De wagen reed tientallen meters schuin het talud af en knalde uiteindelijk tegen de betonnen wand van een tunneltje. De bestuurster raakte zwaargewond. Haar twee hondjes, die ook in de auto zaten, zijn opgevangen door de dierenambulance.

Waardoor de auto van de weg raakte, is nog niet duidelijk.

De auto raakte door de crash flink beschadigd. De bestuurster liep zware verwondingen op. Een traumahelikopter landde naast de gecrashte wagen om hulp te bieden. De hulpdiensten ontfermden zich over de vrouw en haar hondjes.



Gewond

Na ongeveer een uur is de vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat.

Door het ongeluk werd een rijstrook afgesloten. Dat zorgde voor een flinke file op de A59.