Zwaargewonde fietser achtergelaten na aanrijding, politie zoekt bestuurder

De politie is dringend op zoek naar een mogelijk jonge bestuurder die zaterdagavond een fietser aanreed op de Hertog Antonstraat in Oss. De fietser raakte zwaargewond bij het ongeluk. De bestuurder sloeg na de aanrijding op de vlucht.

Rond kwart voor acht gaat het mis. De fietser werd door een auto geraakt en raakte ernstig gewond. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en landde op een voetbalveldje in de buurt en een traumarts behandelde het slachtoffer. De fietser is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Zwarte auto

De bestuurder reed volgens de politie in een zwarte auto. Het zou gaan om een ouder model Volkswagen Touran of een vergelijkbare auto. Na de aanrijding reed de dader weg in de richting van de Oijenseweg. De politie vermoedt dat het om een jonge bestuurder gaat.



Rond tien voor acht verstuurde de politie ook een Burgernetmelding. De auto van de gevluchte bestuurder zou voor het laatst zijn gezien in de omgeving van de Kruiskampweg of de Gewandeweg in Oss. De auto heeft mogelijk schade aan de voorkant.

De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen die de auto hebben zien rijden of andere informatie hebben over de aanrijding, kunnen contact opnemen met de politie.