Tilburg Trappers opent August Ice Series met grote nederlaag

Tilburg Trappers heeft zaterdag het eerste duel in de August Ice Series verloren. Op Stappegoor ging de ploeg met 1-7 onderuit tegen Düsseldorfer EG. De wedstrijd was het debuut voor vijf nieuwe spelers. Düsseldorf had al meer oefenwedstrijden achter de rug.

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De Duitse tegenstander, Düsseldorfer EG, speelde vorig seizoen nog in de hoogste Duitse ijshockeycompetitie, de DEL, maar komt nu uit in de DEL2. Het team bestaat uit spelers uit landen als Japan, de Verenigde Staten en Canada. Ook hebben zes spelers een dubbele nationaliteit.

Voorafgaand aan de wedstrijd ontving Reno de Hondt de Frans Henrichsbokaal, een prijs voor de meest waardevolle Nederlandse speler. Düsseldorf begon vervolgens sterk en bleek sneller en effectiever in de omschakeling. Tilburg probeerde vanuit de verdediging kansen te creëren, maar verloor daarbij meerdere keren de controle.

Nieuwe spelers maken debuut

Tijdens het duel maakten vijf nieuwe spelers hun debuut voor Tilburg. Marco Cavalleri speelde in de eerste aanvalslijn met Hermens en Marinaccio. Nardo Nagtzaam vormde samen met Kobe Roth en Reno de Hondt de tweede lijn. Jakob Stridsberg liet als verdediger een solide indruk achter, terwijl Wesley de Bruijn en Bjorn Borgman als verdedigingskoppel opereerden. Vince van der Reijden sloot aan bij de vierde lijn, samen met Van Belkom en De Zwart.

De nieuwe combinaties zullen in komende wedstrijden verder moeten worden ingespeeld, zo bleek uit de wedstrijd. Düsseldorf bouwde de voorsprong gedurende de wedstrijd uit, terwijl Tilburg moeite had om kansen te benutten.

Tilburgse treffer en erkenning

In de 55e minuut zorgde Kobe Roth voor de enige Tilburgse treffer. Aan het einde van de wedstrijd werd Jakob Stridsberg uitgeroepen tot Man of the Match. Hij ontving hiervoor een fles Schrobelaer, een lokale Tilburgse drank.

De August Ice Series gaat verder met volgende duels waarin Tilburg Trappers meer wedstrijdritme en automatismen hoopt op te bouwen.