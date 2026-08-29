Geparkeerde auto gaat volledig in vlammen op parkeerplaats

Een auto is zaterdagavond volledig uitgebrand op een parkeerplaats aan de Wolfdijk in Geffen. De rookpluim was in de wijde omgeving te zien.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Het voertuig stond bij de parkeerplaats van een tennisvereniging toen de brand uitbrak.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.