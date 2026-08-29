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Geparkeerde auto gaat volledig in vlammen op parkeerplaats

Vandaag om 22:16 • Aangepast vandaag om 22:27

Een auto is zaterdagavond volledig uitgebrand op een parkeerplaats aan de Wolfdijk in Geffen. De rookpluim was in de wijde omgeving te zien.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Het voertuig stond bij de parkeerplaats van een tennisvereniging toen de brand uitbrak.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

  • De brandweer kon de auto niet meer redden. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)
    De brandweer kon de auto niet meer redden. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)
  • De brandweer kon de auto niet meer redden. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)
  • Toen de brandweer arriveerde stond de auto al in lichterlaaie. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)
  • Toen de brandweer arriveerde stond de auto al in lichterlaaie. (Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.)

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