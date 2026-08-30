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Auto slaat over de kop op A50 bij Sint-Oedenrode, bestuurder viel in slaap
Vandaag om 05:59
Een auto is zaterdagnacht over de kop geslagen op de A50 van Oss richting Eindhoven, vlakbij Sint-Oedenrode. Dit gebeurde net voorbij de oprit.
e bestuurder zou achter het stuur in slaap zijn gevallen. De auto raakte de vangrail en sloeg daarna om.
De bestuurder werd nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld.
Vanwege alle werkzaamheden werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten voor het verkeer, evenals de oprit naar Eindhoven.
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