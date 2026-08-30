Scooterrijder met drugs aangehouden, verzette zich hevig tegen de agenten

Een scooterrijder is vrijdag aangehouden in de Rembrandtlaan in Helmond. Omdat de bestuurder zich hevig verzette werden meerdere politie-eenheden ingezet. Dat maakte de politie zaterdagavond bekend.

De scooterrijder viel de agenten op omdat hij geen helm droeg en twee keer een rood verkeerslicht negeerde. Toen de agenten de man lieten stoppen en hij zijn rijbewijs uit zijn zak haalde, zagen ze in zijn jaszak een plastic zak met daarin 36 witte envelopjes die gebruikt worden om harddrugs in te bewaren. Daarop besloten de agenten de man aan te houden.

De verdachte verzette zich hevig en probeerde te vluchten en de envelopjes in een huis te gooien. Daarnaast probeerde hij meerdere malen de agenten te slaan.

De agenten drukten hun noodknop in waarna meerdere eenheden aankwamen om de man onder controle te krijgen. Hij is vastgezet in het cellencomplex in Eindhoven.

Daar werd een speekseltest van de man afgenomen. Hij bleek onder invloed van cocaïne. Ook de scooter waarop hij reed, bleek niet in orde. Die kon veel harder rijden dan is toegestaan.