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Acht mensen aangehouden bij verkeerscontrole in Eindhoven voor drugsgebruik
Vandaag om 09:58 • Aangepast vandaag om 10:23
De politie heeft vrijdag acht mensen aangehouden bij een verkeerscontrole op de Professor Dr. Dorgelolaan in Eindhoven. Zij testten positief op drugs en mochten niet meer verder rijden.
Het verkeer werd tijdens de controle eerst ‘gescand’, waarna een deel van de voertuigen naar een parkeerplaats werd begeleid. Daar werd de staat van het voertuig beoordeeld en de bestuurder getest op drugs- en alcoholgebruik.
Bij de controle waren GGD artsen aanwezig die meteen bloed konden prikken om verder onderzoek te doen als iemand positief was getest.
Voor de controle was de straat voor een deel afgesloten.
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