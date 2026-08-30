Onstuimig nachtje in aantocht, gevolgd door een wisselvallige week

Er komt een onstuimig nachtje aan. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

Deze zondagochtend wordt getekend door veel wolken en veel wind. "Zaterdagnacht heeft het ook flink gewaaid. Er waren windstoten van meer dan 60 kilometer per uur op sommige plaatsen. Inmiddels is de wind langzaam aan het afnemen en trekt een enkele bui over de regio. Al zijn de meeste buien bestemd voor het westen en noorden van Nederland. Die zullen ons vandaag grotendeels gaan missen." Zondagmiddag lijkt het overwegend droog te blijven. "Het ziet er dan niet verkeerd uit, met geleidelijk meer zon en een temperatuur rond 22 graden."

Zondagavond is het vrij rustig, maar komende nacht komen er vanuit het westen best actieve buien onze kant op. "Met name in het westen van onze provincie kan daar onweer bij voorkomen. Op sommige plaatsen is tussen tien en twintig millimeter neerslag mogelijk."

Het is komende week best wel prima weer."

Maandagochtend hebben we ook nog met enkele buien te maken, maar in de middag wordt het overwegend droog, zien we de zon vaker en komt de temperatuur opnieuw uit tussen de 20 en 22 graden. "Daarna lijken een paar droge dagen te volgen, met vooral dinsdag en woensdag vrij veel ruimte voor de zon. Het is dan ongeveer 23 graden en er staat dan een stuk minder wind dan de dagen hiervoor. Best wel prima weer dus." Donderdag en vrijdag neemt de wisselvalligheid weer langzaam toe. "Dan hebben we wat vaker te maken met regen of een bui. "Maar ook dan is er nog wel ruimte voor de zon. Aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel, het blijft zo'n 22 graden."