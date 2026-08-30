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Grote ravage en gewonde in Oosterhout na crash, bestuurder opgepakt

Vandaag om 10:17 • Aangepast vandaag om 12:10

Op de Kreeksluisweg in Oosterhout zijn zondagochtend twee auto's op elkaar gebotst. Bij het ongeluk raakte een van de inzittenden gewond. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een van de auto's crashte na de botsing tegen een lantaarnpaal. De bestuurder van die auto is aangehouden door de politie.

De gewonde is een van de inzittenden van de andere auto. Deze persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

Beide auto's raakte bij het ongeluk flink beschadigd. Autobanden zijn ontploft of volledig losgekomen. Een van de wielen ligt op straat.

Onduidelijk is wat de oorzaak is van het ongeluk.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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