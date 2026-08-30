Ravage na ongeluk in Oosterhout, automobilist aangehouden

Op de Kreeksluisweg in Oosterhout zijn zondagochtend twee auto's op elkaar gebotst. Bij het ongeluk raakte een van de inzittenden gewond. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek.

Een van de auto's crashte na de botsing tegen een lantaarnpaal. De bestuurder van die auto is aangehouden door de politie.

De gewonde is een van de inzittenden van de andere auto. Deze persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Beide auto's raakte bij het ongeluk flink beschadigd. Autobanden zijn ontploft of volledig losgekomen. Ook het wiel van een van de auto's is afgebroken en ligt op straat.

Onduidelijk is wat de oorzaak is van het ongeluk.