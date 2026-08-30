Kijk hier live naar de grootste theaterparade van het jaar: de Brabantsedag

De grootste theaterparade van het jaar trekt weer door Heeze voor de Brabantsedag. Hier kijk je live mee.

Omroep Brabant volgt de Brabantsedag de hele dag. Van 13.45 tot 16.30 uur is de parade hier live te volgen.

Je kunt de parade ook volgens op ons gratis streamingplatform Brabant+ of op televisie. Jordy Graat verzorgt de presentatie. Aan het einde van de uitzending wordt de winnaar van de publieksprijs bekendgemaakt.

Op tv is Omroep Brabant te vinden via Ziggo kanaal 30 (buiten Brabant 712) en KPN kanaal 507.