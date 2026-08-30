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BRABANTSEDAG

Kijk hier live naar de grootste theaterparade van het jaar: de Brabantsedag

Vandaag om 10:28 • Aangepast vandaag om 12:27
Foto: Eye4Images.
Foto: Eye4Images.

De grootste theaterparade van het jaar trekt weer door Heeze voor de Brabantsedag. Hier kijk je live mee. 

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Omroep Brabant volgt de Brabantsedag de hele dag. Van 13.45 tot 16.30 uur is de parade hier live te volgen. 

Je kunt de parade ook  volgens op ons gratis streamingplatform Brabant+ of op televisie. Jordy Graat verzorgt de presentatie. Aan het einde van de uitzending wordt de winnaar van de publieksprijs bekendgemaakt.

Op tv is Omroep Brabant te vinden via Ziggo kanaal 30 (buiten Brabant 712) en KPN kanaal 507.

Alle verhalen over de Brabantsedag in Heeze lees je op onze themapagina. 

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