Reno de Hondt ontvangt Frans Henrichs Bokaal

Reno de Hondt is onverwachts geëerd met de Frans Henrichs Bokaal. Voorafgaand aan het oefenduel van Tilburg Trappers werd hij vrijdagavond in het IJssportcentrum Tilburg verrast met de prestigieuze onderscheiding.

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De prijsuitreiking vond plaats vlak voordat het duel tegen Düsseldorfer EG begon. Theo van Gerwen, algemeen directeur van IJshockey Nederland, overhandigde de bokaal aan De Hondt. De Trappers-aanvaller had niet verwacht dat hij de prijs zou winnen en was zichtbaar verrast.

De Frans Henrichs Bokaal is een belangrijke onderscheiding in het Nederlandse ijshockey. De prijs is vernoemd naar Frans Henrichs, een journalist die jarenlang de sport met zijn artikelen promootte. Namen zoals Ron Berteling en Theo van Gerwen staan op de erelijst van eerdere winnaars.

Nieuwe opzet

Dit jaar is de verkiezing vernieuwd. Waar vroeger alleen spelers uit competities zoals de BeNeLeague of Central European Hockey League in aanmerking kwamen, kunnen nu ook Oberliga-spelers genomineerd worden. Coaches dragen kandidaten voor, waarna een commissie de winnaar kiest.

Van Gerwen gaf aan dat De Hondt een logische keuze was. Hij prees de aanvaller om zijn inzet en het feit dat hij andere spelers beter laat presteren. Volgens Van Gerwen is De Hondt een echte ambassadeur voor de sport, zowel op als naast het ijs.

Tilburgse winnaars

De Hondt voegt zich bij een bijzonder rijtje Trappers-spelers die eerder de bokaal ontvingen. De laatste Tilburgse winnaar was Diederick Hagemeijer in 2012. Ook namen zoals Doug Stienstra en Dave Livingston gingen hem voor. Naast de bokaal ontving De Hondt een glazen stolp met zijn naam erin gegraveerd.

Tilburg Trappers verloor het duel tegen Düsseldorfer EG, maar voor De Hondt was de avond een bijzondere ervaring die hij niet snel zal vergeten.