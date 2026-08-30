Cobra ontploft in hand van jongen (15) in Gemert, hij is wijsvinger kwijt

Een 15-jarige jongen is zaterdagavond zijn wijsvinger kwijt geraakt op het Prinses Beatrixplantsoen in Gemert. Een cobra ontplofte in zijn hand toen hij deze wilde aansteken. Dit meldt de politie zondagochtend.

Agenten die toevallig in de buurt waren, hoorden rond 22.40 uur een zeer harde knal. "Die kwam uit het plantsoen. Enkele momenten hierna kregen zij een spoedmelding", schrijft de politie Gemert-Bakel en Laarbeek online.

Ter plekke bleek bij een jongen een stuk illegaal vuurwerk ontploft in zijn hand. Het slachtoffer raakte daarbij zijn wijsvinger kwijt. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Omstanders die rond de jongen stonden toen de cobra ontplofte, hebben volgens de politie last van oorsuizen. Ze zijn doorverwezen naar de huisartsenpost.

De agenten geven op Instagram aan dat zij "ondanks alle vuurwerkcampagnes en waarschuwingen helaas zien dat het nog te vaak fout gaat met het afsteken van (illegaal) vuurwerk." Zij attenderen mensen er op dat (illegaal) vuurwerk gratis en anoniem kan worden ingeleverd.