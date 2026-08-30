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BRABANTSEDAG

LIVE | Heeze is klaar voor de Brabantsedag, maar deze bouwer is geblesseerd

Vandaag om 11:31 • Aangepast vandaag om 12:59
Joris en Kyan van Hopeloos (foto: Lobke Kapteijns).
Joris en Kyan van Hopeloos (foto: Lobke Kapteijns).

De grootste theaterparade van het jaar trekt weer door Heeze. Zestien wagens en honderden acteurs zorgen tijdens de Brabantsedag voor een kleurrijk spektakel in de straten van Heeze. In deze liveblog houden we je de hele dag op de hoogte, de mooiste momenten, het laatste nieuws en de winnaar van de publieksprijs.

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Liveblog

12:42

Houden we het droog of niet? Regenjassen en paraplu’s komen tevoorschijn

Het begint te miezeren en Tonny (rechts) uit Geldrop en Piet uit Zegge nemen geen risico. De paraplu’s gaan uit. “Het zou tot half vier redelijk droog blijven. Maar we hebben nattere edities gekend hoor. Dit is nog niks”.

De paraplu's komen tevoorschijn (foto: Lobke Kapteijns).
De paraplu's komen tevoorschijn (foto: Lobke Kapteijns).
12:36

Dit is de volgorde van de parade

Vriendenkring Hopeloos trapt de parade af met hun wagen La Radio Del Signor Frits. Bloed Zweet en Tranen, de winnaar van vorig jaar, is de veertiende in de parade met hun nieuwe wagen Phillywood. Stoof Breda van vriendenkring Schenkels is de laatste wagen.

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12:23

Deze bouwer is geblesseerd

Wagenbouwer Bart Wijnen van vriendenkring Haisjô baalt als een stekker. Bij het openingsfeest vorige week scheurde hij twee enkelbanden in. Hij ligt even te slapen, want, zo vertelt hij later: “Ik irriteer me kapot dat ik niks kan doen.” Straks tijdens de parade kan hij wél weer wat doen: hij zit in de wagen en mag remmen.

Deze bouwer baalt omdat hij geblesseerd is (foto: Lobke Kapteijns).
Deze bouwer baalt omdat hij geblesseerd is (foto: Lobke Kapteijns).
12:17

Steeds meer volle stoeltjes langs het parcours

Stoeltjes langs het parcours (foto: Lobke Kapteijns).
Stoeltjes langs het parcours (foto: Lobke Kapteijns).
12:12

De laatste technische aanpassingen

Vriendenkring De Rooie Hoek brengt de laatste technische zaken in orde. “Dit is de normale gang van zaken hoor, niks aan de hand”, zegt een van de bouwers. Ze waren gisteravond om acht uur klaar met bouwen. En afgepilst tot een uurtje of twee.

Vriendenkring De Rooie Hoek doet de laatste aanpassingen (foto: Lobke Kapteijns).
Vriendenkring De Rooie Hoek doet de laatste aanpassingen (foto: Lobke Kapteijns).
12:07

Politie doet een drugs- en alcoholtest bij alle chauffeurs

Pepijn van Vriendenkring De Rijten is voor het eerst chauffeur en wordt gecontroleerd op alcohol en drugs. "Ik vind goed dat ze het doen. Je hebt een grote verantwoordelijkheid en je moet toch 2,5 uur de volle concentratie hebben. In het verleden zijn er weleens mensen uitgepikt, de laatste jaren niet meer gelukkig."

Politie doet een drugs en alcoholtest bij alle chauffeurs van de Brabantsedag (foto: Noël van Hooft).
Politie doet een drugs en alcoholtest bij alle chauffeurs van de Brabantsedag (foto: Noël van Hooft).
12:01

Nu al applaus voor Ge wit 't oit noit nie

Deze groep bakkers van ‘Ge wit 't oit noit nie’ krijgt nu al applaus als ze over het parcours wandelen.

De 'bakkers' van Ge wit 't oit noit nie (foto: Lobke Kapteijns).
De 'bakkers' van Ge wit 't oit noit nie (foto: Lobke Kapteijns).
11:52

Deze man brengt met z’n mobiele creatie brengt alvast wat sfeer op het parcours

Hij zingt van alles, van Mieke Telkamp tot de Beatles. Met gitaar, mondharmonica en special effects als vuur en rook.

Deze man vermaakt het publiek met muziek (foto: Lobke Kapteijns).
Deze man vermaakt het publiek met muziek (foto: Lobke Kapteijns).
11:43

Joris en Kyan zijn trots op hun wagen

Joris en Kyan zijn trots op hun creatie La Radio Del Signor Frits van de groep Hopeloos. ‘Hij is groot hè’, zegt Joris tevreden. Ze hebben er heel veel zin in. Vanaf het industrieterrein rijden ze nu naar het vertrekpunt.

Joris en Kyan van Hopeloos (foto: Lobke Kapteijns).
Joris en Kyan van Hopeloos (foto: Lobke Kapteijns).
11:40

Deze bezoekers komen van ver

Hannie uit Weert (links) komt al vijftien jaar naar Heeze voor de Brabantsedag. Zij wist haar nicht Anita uit Dinteloord ook zover te krijgen om mee te gaan acht jaar geleden. Tegenwoordig is de groep uitgebreid met vrienden Irma (uit Rijswijk) en Carolina en Andries uit ‘s-Gravenzande. En hondje Pippa (naast Hannie) gaat ook al jaren mee.

Deze bezoekers van de Brabantsedag zitten er al klaar voor (foto: Lobke Kapteijns).
Deze bezoekers van de Brabantsedag zitten er al klaar voor (foto: Lobke Kapteijns).

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