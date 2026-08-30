LIVE | Heeze is klaar voor de Brabantsedag, maar deze bouwer is geblesseerd

12:23

Wagenbouwer Bart Wijnen van vriendenkring Haisjô baalt als een stekker. Bij het openingsfeest vorige week scheurde hij twee enkelbanden in. Hij ligt even te slapen, want, zo vertelt hij later: “Ik irriteer me kapot dat ik niks kan doen.” Straks tijdens de parade kan hij wél weer wat doen: hij zit in de wagen en mag remmen.