LIVE | Heeze is klaar voor de Brabantsedag, maar deze bouwer is geblesseerd
De grootste theaterparade van het jaar trekt weer door Heeze. Zestien wagens en honderden acteurs zorgen tijdens de Brabantsedag voor een kleurrijk spektakel in de straten van Heeze. In deze liveblog houden we je de hele dag op de hoogte, de mooiste momenten, het laatste nieuws en de winnaar van de publieksprijs.
Liveblog
Houden we het droog of niet? Regenjassen en paraplu’s komen tevoorschijn
Het begint te miezeren en Tonny (rechts) uit Geldrop en Piet uit Zegge nemen geen risico. De paraplu’s gaan uit. “Het zou tot half vier redelijk droog blijven. Maar we hebben nattere edities gekend hoor. Dit is nog niks”.
Dit is de volgorde van de parade
Vriendenkring Hopeloos trapt de parade af met hun wagen La Radio Del Signor Frits. Bloed Zweet en Tranen, de winnaar van vorig jaar, is de veertiende in de parade met hun nieuwe wagen Phillywood. Stoof Breda van vriendenkring Schenkels is de laatste wagen.
Deze bouwer is geblesseerd
Wagenbouwer Bart Wijnen van vriendenkring Haisjô baalt als een stekker. Bij het openingsfeest vorige week scheurde hij twee enkelbanden in. Hij ligt even te slapen, want, zo vertelt hij later: “Ik irriteer me kapot dat ik niks kan doen.” Straks tijdens de parade kan hij wél weer wat doen: hij zit in de wagen en mag remmen.
Steeds meer volle stoeltjes langs het parcours
De laatste technische aanpassingen
Vriendenkring De Rooie Hoek brengt de laatste technische zaken in orde. “Dit is de normale gang van zaken hoor, niks aan de hand”, zegt een van de bouwers. Ze waren gisteravond om acht uur klaar met bouwen. En afgepilst tot een uurtje of twee.
Politie doet een drugs- en alcoholtest bij alle chauffeurs
Pepijn van Vriendenkring De Rijten is voor het eerst chauffeur en wordt gecontroleerd op alcohol en drugs. "Ik vind goed dat ze het doen. Je hebt een grote verantwoordelijkheid en je moet toch 2,5 uur de volle concentratie hebben. In het verleden zijn er weleens mensen uitgepikt, de laatste jaren niet meer gelukkig."
Nu al applaus voor Ge wit 't oit noit nie
Deze groep bakkers van ‘Ge wit 't oit noit nie’ krijgt nu al applaus als ze over het parcours wandelen.
Deze man brengt met z’n mobiele creatie brengt alvast wat sfeer op het parcours
Hij zingt van alles, van Mieke Telkamp tot de Beatles. Met gitaar, mondharmonica en special effects als vuur en rook.
Joris en Kyan zijn trots op hun wagen
Joris en Kyan zijn trots op hun creatie La Radio Del Signor Frits van de groep Hopeloos. ‘Hij is groot hè’, zegt Joris tevreden. Ze hebben er heel veel zin in. Vanaf het industrieterrein rijden ze nu naar het vertrekpunt.
Deze bezoekers komen van ver
Hannie uit Weert (links) komt al vijftien jaar naar Heeze voor de Brabantsedag. Zij wist haar nicht Anita uit Dinteloord ook zover te krijgen om mee te gaan acht jaar geleden. Tegenwoordig is de groep uitgebreid met vrienden Irma (uit Rijswijk) en Carolina en Andries uit ‘s-Gravenzande. En hondje Pippa (naast Hannie) gaat ook al jaren mee.