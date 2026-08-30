PSV draait vroege achterstand om en walst over FC Utrecht heen

PSV heeft zondagmiddag de derde overwinning van het voetbalseizoen geboekt. FC Utrecht kwam vroeg op voorsprong, maar de Eindhovenaren draaiden de wedstrijd volledig om. In de tweede helft was de ploeg van Peter Bosz oppermachtig en trakteerde het de supporters in Utrecht op een doelpuntenshow. Het werd 1-6.

PSV begon zwak aan de wedstrijd tegen FC Utrecht. In de Galgenwaard was het de thuisploeg die meteen wist te scoren. De Eindhovenaren moesten eerst even wakker geschud worden, want nog geen vijf minuten later was de stand alweer gelijk. Ruben van Bommel schoot de bal met een afstandsschot feilloos in het doel. Vlak voor rust zette Guus Til de bezoekers daarna op een 1-2 voorsprong door een assist van Sergiño Dest af te ronden.

Doelpuntenshow

PSV was ook in de tweede helft de betere ploeg. Een kwartier voor tijd maakte Mauro Júnior het derde doelpunt voor de Eindhovenaren. PSV kreeg in de 85e minuut een strafschop, die werd gemist door invaller Sven Mijnans. Een minuut later schoot Mijnans van afstand wel raak. Til schoot in de 88e minuut raak voor PSV en Dest bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 1-6.