Ongeloof bij roeier na tweede wereldtitel op rij: 'Gaat flink feest worden'

Dat hij ooit wereldkampioen zou worden, noemt Sander de Graaf al ongelofelijk. Maar dat na zijn tweede wereldtitel op rij in de Holland Acht kon de 31-jarige Madenaar zijn gevoel moeilijk omschrijven. Na een sensationele race zondagmiddag met een fotofinish en wereldrecord is hij de gelukkigste man op aarde. “We gaan een heel mooi feestje bouwen.”

De Holland Acht met daarin De Graaf was in de race op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos op jacht naar goud. In de slotfase kwam de concurrentie opzetten en kwam Groot-Brittannië dichtbij. Zo dichtbij zelfs, dat een fotofinish Nederland als winnaar moest aanwijzen. “Pas toen we na een seconde of tien de stand op het scorebord zagen, wisten we dat de winst binnen was. Dat moment van verlossing was ongelofelijk. En dat met een wereldrecord, ik kon me nooit voorstellen dat dat mogelijk was.”

De race beschrijft De Graaf als zenuwslopend. “We wilden het helemaal niet spannend maken. Vorig jaar roeiden we iedereen op een dikke lengte, maar dat het vandaag zo close zou worden, hadden we ons niet voorgesteld”, zegt hij in de stromende regen. “Alles wat we in ons hadden was nodig, we leken wel boksers zonder dekking die vol gas gaven. Het bleek precies genoeg.”

De gouden medaille is een beloning voor een traject van keihard werken. Een periode die zeker niet alleen leuk was. “In de zomer roeien met warme temperaturen vind ik lekker, maar in de winterse kou zonder wedstrijden werk je je ook het snot voor de ogen. Het moet altijd beter, je zoekt naar nieuwe dingen. Het is echt niet simpel om in de wereldtop mee te draaien, maar ik hou van de levensstijl. Ik voel me bevoorrecht dat we dit mogen doen.”

Het hoofddoel is de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Twee jaar geleden in Parijs pakte de Holland Acht de zilveren medaille. Maar voordat de focus weer op topsport gaat, staat er vandaag een feest op het programma. “Twee keer achter elkaar wereldkampioen en dat in een wereldrecord, we zijn er enorm trots op. Veel vrienden zijn naar het WK gekomen en gaan het vieren. Ze hebben een dag vrij gevraagd morgen, dus het gaat een flink feest worden.”