Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

17-jarige jongen uit Oisterwijk overleden bij ongeluk op dijk bij Enkhuizen

Vandaag om 15:47 • Aangepast vandaag om 16:47

Een 17-jarige jongen uit Oisterwijk is een van de drie mensen die zaterdagavond omkwamen bij een zware crash op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Twee daarvan botsten op elkaar.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Even voor elf uur gaat het mis op de Markerwaarddijk, de dijk die het Markermeer en het IJsselmeer van elkaar scheidt. Twee auto's botsen op elkaar en ook een derde auto raakt bij het ongeluk betrokken. Een van de auto's zou over de kop zijn geslagen en tegen de vangrail tot stilstand zijn gekomen. De derde auto komt er met minder schade vanaf.

Drie doden
In totaal waren er acht slachtoffers. Vijf mensen raakten gewond en drie mensen overleefden de klap niet. Onder hen is een 17-jarige jongen uit Oisterwijk, zo maakte de politie zondag bekend. Ook een 19-jarige man uit Delft en een 17-jarige jongen uit Groesbeek kwamen om het leven.

De dijk, die Flevoland met Noord-Holland verbindt, bleef lange tijd dicht voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. Pas rond 05.30 uur op zondag werd de weg weer vrijgegeven, zo meldt Omroep Flevoland. De politie meldt dat het onderzoek ook zondag nog doorgaat.

  • Drie auto's waren betrokken bij het ongeluk, twee van de auto's zouden op elkaar zijn gebotst. (Foto: Mexx van der Lieuw / Persbureau Heitink.)
    Drie auto's waren betrokken bij het ongeluk, twee van de auto's zouden op elkaar zijn gebotst. (Foto: Mexx van der Lieuw / Persbureau Heitink.)
  • De derde auto raakte minder beschadigd door het ongeluk. (Foto: Mexx van der Lieuw / Persbureau Heitink.)
  • Drie personen overleefden de klap niet, waaronder een 17-jarige jongen uit Oisterwijk. (Foto: Mexx van der Lieuw / Persbureau Heitink.)

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.