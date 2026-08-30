17-jarige jongen uit Oisterwijk overleden bij ongeluk op dijk bij Enkhuizen

Een 17-jarige jongen uit Oisterwijk is een van de drie mensen die zaterdagavond omkwamen bij een zware crash op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Twee daarvan botsten op elkaar.

Even voor elf uur gaat het mis op de Markerwaarddijk, de dijk die het Markermeer en het IJsselmeer van elkaar scheidt. Twee auto's botsen op elkaar en ook een derde auto raakt bij het ongeluk betrokken. Een van de auto's zou over de kop zijn geslagen en tegen de vangrail tot stilstand zijn gekomen. De derde auto komt er met minder schade vanaf.

Drie doden

In totaal waren er acht slachtoffers. Vijf mensen raakten gewond en drie mensen overleefden de klap niet. Onder hen is een 17-jarige jongen uit Oisterwijk, zo maakte de politie zondag bekend. Ook een 19-jarige man uit Delft en een 17-jarige jongen uit Groesbeek kwamen om het leven.

De dijk, die Flevoland met Noord-Holland verbindt, bleef lange tijd dicht voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. Pas rond 05.30 uur op zondag werd de weg weer vrijgegeven, zo meldt Omroep Flevoland. De politie meldt dat het onderzoek ook zondag nog doorgaat.