Willem II eindelijk van de nul af in de Eredivisie na gelijkspel

Het is Willem II na drie wedstrijden gelukt om het eerste punt van dit Eredivisieseizoen te halen. En dat was meer dan verdiend. In eigen huis werd het 2-2 tegen sc Heerenveen.

Honger naar eerste punt Voor Willem II was de honger naar een eerste punt in de Eredivisie groot. In de eerste twee wedstrijden lukte dit nog niet, maar het eerste kwartier was de thuisploeg de bovenliggende partij.

Voor aanvang van de wedstrijd werd er uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van clubicoon Jan Vioen. De oud-clubarts en voorzitter werd 86 jaar. Supporters eerden hem met een spandoek en een minuut stilte.

Dat deden de Tricolores nog zonder nieuweling Tonny Vilhena. Hij zat nog niet bij de selectie. Calvin Twigt keerde onlangs wel terug bij Willem II en mocht het direct laten zien vanaf de start.

Eindelijk weer Willem II. Na een week rust door een uitgestelde wedstrijd tegen Ajax mochten de Tilburgers weer aan de bak in de Eredivisie. Op zoek naar het eerste punt.

Jayden Slory had de grootste mogelijkheid in de eerste helft. Een bal van Devin Haen glipte door de Friese verdediging. Uriel van Aalst kwam oog in oog met sc Heerenveen-keeper Bernt Klaverboer, maar de keeper tikte de bal net weg. Maar daar was Slory die voor een leeg goal kon intikken. Alleen was daar ineens Oliver Braude, die met een sliding de bal wegwerkte. En dus gingen we rusten met een 0-0 tussenstand.

Mes tussen tanden

Ook in de tweede helft kwam Willem II de kleedkamer uit met het mes tussen de tanden. En dat resulteerde al snel in een megakans voor Van Aalst. Hij haalde de trekker over binnen de zestien, maar zag zijn schot tegen de lat komen.

In de zestigste minuut was het eindelijk raak. En voor de meeste fans in het stadion aan de goede kant. Twigt met de goede opening op links. Daar stond Nathan Tjoe-A-On klaar om de bal te ontvangen. De Indonesiër trok de bal strak voor en bij de eerste paal was daar Van Aalst die voor zijn man kwam en de 1-0 maakte.

Toch was de vreugde in het Koning Willem II Stadion maar voor korte duur. Drie minuten later viel de bal uit de kluts voor de voeten van Trenskow en maakte hij al snel de gelijkmaker.

Willem II kon al snel weer de voorsprong pakken en Slory kreeg daar wederom een uitgelezen kans voor, maar verzuimde andermaal. Dit keer kreeg hij een voorzet van Per van Loon op zijn schoen, maar maaide hij de bal over.

Deksel op de neus

En dan kregen de Tilburgers een kwartier voor tijd alsnog de deksel op de neus. Een corner van Heerenveen werd bij de eerste paal ingetikt door Braude en Willem II moest weer in de achtervolging, ondanks dat het meer verdiende.

Maar dat deed de ploeg van John Stegeman verdienstelijk. Waar Heerenveen eerst snel gelijk maakte, deed Willem II dat kunstje nu na. Twigt met wederom een heerlijke bal, dit keer op Devin Haen. De spits ging alleen op de keeper af en dat is voor Haen een koud kunstje: 2-2.

Daar bleef het ook bij. Wellicht had er meer ingezeten voor Willem II, maar het eerste punt van dit seizoen was zeer welkom in Tilburg. Volgende week speelt Willem II weer in eigen huis, dit keer tegen Excelsior.