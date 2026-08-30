Vangrail redt gezin bij harde crash op A67: 'Engeltjes op de schouders'

Een auto met daarin een gezin met jonge kinderen is zondagochtend op de A67 bij Liessel tegen een vangrail gebotst en van het talud gegleden. Volgens de politie had het gezin daarbij "heel veel engeltjes op de schouders".

Rond half acht kreeg de politie een melding van het ongeluk. Ter hoogte van de afrit Liessel-Neerkant botste de auto waarin het gezin zat met flinke snelheid tegen de vangrail. Vervolgens kwam de wagen in een droge sloot naast de weg tot stilstand. Op beelden is een lang bandenspoor over de vluchtstrook te zien.

Jonge kinderen

Al snel bleek dat er ook jonge kinderen in de auto zaten. Zij kwamen er zonder al te ernstige verwondingen vanaf. "Het gezin met jonge kinderen die in de auto zaten had heel veel engeltjes op de schouders zitten", schrijft een agent op sociale media. Het gezin is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie heeft de zogenoemde RIMOB zijn werk goed gedaan. Dat is een speciale constructie aan het begin van een vangrail die bij een botsing de klap opvangt en als kreukelzone werkt. Volgens de politie heeft die constructie het gezin voor veel erger behoed.