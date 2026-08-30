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Dode man gevonden in huis in Geldrop, geen sprake van misdrijf
Vandaag om 19:08 • Aangepast vandaag om 21:49
De politie heeft zondagavond een dode man gevonden in een woning aan de Sluisstraat in Geldrop. Een forensisch team deed vervolgens onderzoek naar zijn overlijden. Daaruit bleek zondagavond dat er geen sprake was van een misdrijf.
De melding kwam vlak na zeven uur binnen. In de woning werd uitgebreid onderzoek gedaan naar het overlijden van de man. De politie meldde eerder op de avond dat alle scenario's nog openlagen.
Na het onderzoek bleek dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. "Wij wensen alle nabestaanden sterkte toe", schrijft de politie op X.
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