Gildeleden Luc en Stefan redden man uit zinkende auto: 'Dat doe je gewoon'

De leden van het Sint Catherinagilde uit Son komen zondagmiddag terug van een gezellige dag op de kringgildedag, compleet met traditionele kleding, een rit in de huifkar en natuurlijk met de nodige pilsjes. Tot ze ineens een auto zien zinken in het kanaal. Gildebroeders Luc Theunisse en Stefan Verhagen twijfelen geen seconde, springen uit de huifkar en duiken het water in. Samen met de andere leden redden ze de bestuurder. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

"We zijn op de Gildedag geweest en zitten in de huifkar naar huis, toen wees de chauffeur in de traktor ineens naar rechts en hij stopte", vertelt Theunisse, die zondagavond nog altijd onder de indruk is van de bizarre reddingsactie. "We kijken om omdat hij wees, op 200 meter afstand zien we een auto drijven in het water. Toen hebben we geen seconde getwijfeld, dan ben je ineens nuchter." Een oefening

Luc en Stefan springen uit de huifkar en zetten het op een rennen richting de auto, die op dat moment nog op het water dobbert in het kanaal aan de Gaskendonk in Breugel. "We zagen de man in de auto zitten, maar we dachten eerst dat het een oefening was. Hij zat muisstil, hij leek wel een dummy", herinnert Luc zich. "Toen begon de auto ineens onder water te gaan, toen dacht ik: shit dat is niet goed." De twee duiken direct het kanaal in en zwemmen naar de zinkende wagen. De bestuurder is bij bewustzijn, maar zit vast. "Stefan is in de auto geweest en heeft gevoeld of er nog meer mensen in zaten." Terwijl Stefan in het troebele water tast naar mogelijke andere inzittenden, richt Luc zich volledig op de bestuurder.

'Flink snijden'

"Ik kreeg de gordel in het begin niet door", legt hij uit. Met een zakmesje van een van de andere gildeleden begint hij aan de gordel te zagen. Op de kant ziet hij ondertussen ambulancepersoneel en brandweerlieden arriveren. De tijd dringt. Luc zet nog meer kracht. "Ik heb flink zitten snijden in de gordel en op een gegeven moment ging de gordel los. Hij viel zo in mijn armen."

Een van de twee redders krijgt nog een trui van de brandweer om warm te blijven. (Foto: Persbureau Heitink.)

Luc houdt de man zwemmend boven water en sleept hem samen met Stefan richting de kant. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zegt het 29-jarige gildelid. De bestuurder, die hij rond de vijftig schat, ligt vrijwel roerloos in hun armen. Niet nadenken

Aan de kant staan de andere gildeleden klaar. Samen trekken ze de bestuurder uit het water. "Hij was bij bewustzijn maar was niet echt aanspreekbaar, maar hij hoefde niet gereanimeerd te worden." Pas als de man veilig op de kant ligt, begint het besef bij de redders echt door te dringen. Zondagavond zitten Luc en Stefan bij een van hen thuis om met vrienden na te praten, onder het genot van een welverdiend biertje. "Ik ben al lang blij dat die meneer nog leeft. Je denkt niet na, maar je doet het gewoon in zo'n situatie." Beide mannen worden door ambulancepersoneel nagekeken. Luc komt er met slechts wat schrammen vanaf. "Ik hoop dat iemand ook zoiets zou doen als ik daar zou zitten." Kanaal gesloten

De brandweer stuurt uiteindelijk nog een duiker naar het gezonken wrak om uit te sluiten dat er meer mensen in de auto zaten. Dat blijkt niet het geval. Het kanaal is zondagavond nog afgesloten voor de scheepvaart. Wat begon als een gezellige terugrit van de kringgildedag, eindigt zo in een levensreddende actie. De gildebroeders aarzelden geen seconde. "Hij leeft nog, dat doet ons goed."