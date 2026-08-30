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Brandweer rukt uit voor vergeten pannetje op vuur
Vandaag om 22:15
De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een melding van brand aan de Schoolstraat in Beek en Donk. Eenmaal aangekomen bleek het gelukkig mee te vallen: een oudere vrouw was vergeten dat ze nog een pannetje op het vuur had staan.
Bij aankomst bleek al snel dat er van een echte brand geen sprake was. De bewoonster had eten op het vuur gezet en was vervolgens vergeten dat het pannetje er nog stond. De rookmelder sloeg daarop alarm, waarna de brandweer werd gewaarschuwd.
De vrouw werd voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niets te mankeren. Ook de schade bleef beperkt.
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