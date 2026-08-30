Tilburg Trappers knokt zich terug, maar verliest in verlenging

Tilburg Trappers heeft zondagmiddag na een sterke comeback met 3-4 verloren van Kölner Haie. De oefenwedstrijd op Stappegoor eindigde in overtime, waarin de Duitse ploeg uiteindelijk aan het langste eind trok. Trappers knokte zich in de slotfase van een 1-3 achterstand naar een gelijkspel, maar Dominik Bokk besliste het duel alsnog.

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Tilburg Trappers stond zondag tegenover Kölner Haie, een ploeg uit de Duitse DEL, tijdens het August Ice Weekend. Ondanks het aanzienlijke krachtsverschil op papier wisten de Tilburgers zich goed staande te houden. De Duitse ploeg beschikt over meerdere internationals en buitenlandse spelers, maar trad deels aan met jeugdspelers vanwege voorbereidingen op hun CHL-wedstrijden.

De wedstrijd begon goed voor Trappers, die na vijftien minuten via Jacky de Zwart de score openden. Kort daarna kantelde het duel echter. Na een powerplay scoorde Dominik Bokk voor de Duitsers, gevolgd door een snelle tweede treffer van Louis-Marc Aubry. Met een 1-2 achterstand ging de thuisploeg de eerste periode uit.

Kansen blijven komen

In de tweede periode bleef Trappers strijden, maar het team moest het stellen zonder verdediger Mike Dalhuisen, die geblesseerd raakte. Toch wist de ploeg goed weerstand te bieden. Kölner Haie kwam via Maximilian Kammerer opnieuw tot scoren tijdens een powerplay, waardoor Trappers met een 1-3 achterstand aan de derde periode begon.

De slotfase van de wedstrijd zorgde voor spektakel. Door een dubbele straf voor Kölner Haie kon Trappers met een man meer spelen. Coach Danny Albrecht haalde de doelman naar de kant en met zes veldspelers scoorde Phil Marinaccio de 2-3. Even later bracht Kobe Roth met een knappe goal de stand op 3-3, tot grote vreugde van het publiek.

Overtime beslist duel

De wedstrijd werd in overtime beslist, waarin Kölner Haie opnieuw profiteerde van een powerplay. Dominik Bokk maakte zijn tweede goal van de middag en bezorgde de Duitse ploeg de overwinning. Hoewel Trappers met een nederlaag achterbleef, toonde het team veerkracht en organisatie tegen een sterkere tegenstander.

De comeback van Tilburg Trappers in de slotfase was een positieve afsluiting van het August Ice Weekend. Na de zware nederlaag tegen Düsseldorfer EG eerder dit weekend liet de ploeg zien dat het zich kan meten met teams van hoger niveau.