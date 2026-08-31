Mantelzorgcafé in Reusel opent deuren op 7 september

Op maandag 7 september organiseert de mantelzorgwerkgroep een Mantelzorgcafé in MFA De Kei in Reusel. Mantelzorgers en geïnteresseerden zijn welkom van zeven tot negen uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

Het Mantelzorgcafé is een initiatief van de mantelzorgwerkgroep en wordt één keer per kwartaal georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten, ervaringen delen en informatie krijgen over thema’s die hen aangaan.

Deze editie staat in het teken van het leven met kinderen met een beperking. Liesbeth Sterrenburg vertelt hierover en er is een creatieve activiteit waarbij deelnemers dierbare kledingstukken of knuffels kunnen herstellen met goudkleurige lapjes en draad. Dit staat symbool voor het accepteren van littekens en tegenslagen in het leven.

Gezelligheid en inspiratie

De avond draait om samenzijn, inspiratie en steun. Deelnemers hoeven geen materialen mee te nemen en luisteren mag ook. Iedereen met interesse in mantelzorg is welkom, of je nu zelf mantelzorger bent of niet.

Het Mantelzorgcafé vindt plaats in MFA De Kei in Reusel. De bijeenkomst begint om zeven uur en duurt tot negen uur. Voor wie op de hoogte wil blijven van activiteiten voor mantelzorgers, biedt de werkgroep de mogelijkheid om zich aan te melden via de gemeente Reusel-De Mierden.