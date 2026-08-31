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Groot ongeluk op de A67 bij Geldrop: inzittende bekneld
Vandaag om 08:42 • Aangepast vandaag om 10:04
De A67 was maandagochtend na een ongeluk bij Geldrop dicht in de richting Eindhoven. Vijf voertuigen botsten op elkaar op de snelweg. Een inzittende raakte daarbij bekneld.
Het slachtoffer werd door de brandweer bevrijd en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
File
Rond negen uur leverde de file richting Eindhoven ruim een uur vertraging op. Eerder op de ochtend was enkel de linkerrijstrook dicht. Rond tien uur was de weg weer open.
De andere inzittenden van de verschillende voertuigen werden nagekeken in ambulances. Voor zover bekend raakte geen van hen gewond.
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