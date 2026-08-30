FC Eindhoven verliest thuis van Heracles Almelo

FC Eindhoven heeft zaterdagavond thuis met 1-3 verloren van Heracles Almelo. De bezoekers kwamen vlak voor rust op voorsprong en trokken die lijn door in de tweede helft. Ondanks een tegentreffer van Siegert Baartmans konden de Eindhovenaren de wedstrijd niet keren. Heracles blijft na deze overwinning ongeslagen.

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In het Jan Louwers Stadion begon FC Eindhoven met een gewijzigde opstelling. Trainer Jan Poortvliet had twee wissels doorgevoerd ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen FC Den Bosch. De thuisploeg startte sterk en zorgde voor een scrimmage in het strafschopgebied van Heracles, maar grote kansen bleven uit.

Heracles Almelo kreeg gaandeweg de eerste helft meer controle over de wedstrijd. De bezoekers werden gevaarlijk via onder andere Jean-Paul N’Djoli en Chafik Abbas, maar doelman Jort Borgmans hield zijn doel schoon. Toch viel vlak voor rust de 0-1. Een schot van Djevencio van der Kust werd ongelukkig van richting veranderd en verdween in de verre hoek.

Snelle wending na rust

Na de rust leek Heracles Almelo de wedstrijd volledig in handen te hebben, maar FC Eindhoven wist het publiek te laten juichen. In de zestigste minuut scoorde Siegert Baartmans met een fraaie kopbal na een perfecte voorzet van Guus Beaumont. De gelijkmaker bleek echter van korte duur.

Slechts drie minuten later zette Damon Mirani Heracles opnieuw op voorsprong door raak te koppen na een hoekschop. Kort daarna werd het 1-3 door een benutte penalty van Tristan van Gilst. FC Eindhoven kreeg nog kansen via Mika de Jonge, maar wist niet meer te scoren.

Volgende wedstrijd in Utrecht

Door de nederlaag blijft FC Eindhoven op zoek naar punten om hogerop te komen in de Keuken Kampioen Divisie. De volgende kans dient zich aan op maandag 7 september, wanneer de ploeg op bezoek gaat bij Jong FC Utrecht. Het duel begint om acht uur ’s avonds.