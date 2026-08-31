Proost op 11-11 gepland in Jan Cunen park

Op 11 november staat het evenement Proost op 11-11 gepland in het Jan Cunen park in Oss. De gemeente heeft op 7 augustus een vergunningaanvraag ontvangen.

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Het evenement Proost op 11-11, dat jaarlijks plaatsvindt, staat op de agenda voor 11 november 2026. Het is gepland in het Jan Cunen park in Oss. Op 7 augustus heeft de gemeente Oss hiervoor een aanvraag ontvangen.

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst of de vergunning wordt verleend, op voorwaarde dat de aanvraag volledig is. Het besluit wordt daarna gepubliceerd in het gemeenteblad. Vanaf dat moment kunnen betrokkenen de stukken inzien en eventueel bezwaar maken.