Dakkapel mogelijk op woning in Berghem

In Berghem is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een dakkapel op een woning aan Preiveld 16. De aanvraag is ingediend op 26 augustus 2026.

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De vergunningaanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel op een woning aan Preiveld 16 in Berghem. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag ontvangen op 26 augustus 2026. Het is nog niet duidelijk of de vergunning wordt verleend.

De stukken die horen bij deze aanvraag zijn in te zien op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.