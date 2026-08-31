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Vriendenfeest op 5 september in Oss
Vandaag om 09:27
Burgemeester en wethouders van Oss hebben een melding ontvangen voor een vriendenfeest op de Macharenseweg. Het evenement staat gepland voor zaterdag 5 september.
De melding betreft een incidentele festiviteit op Macharenseweg 8 in Oss. Het vriendenfeest vindt plaats op 5 september 2026 en is gemeld op 27 augustus door de organisatoren.
Bij dergelijke meldingen hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, maar er gelden wel regels om overlast te voorkomen. Belanghebbenden kunnen geen bezwaar maken tegen de melding.
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