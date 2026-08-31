Exploitatievergunning verleend voor locatie in Berghem

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend voor een pand aan de Wilhelminasingel 48 A in Berghem. Het besluit is op 27 augustus 2026 verstuurd.

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Het pand aan de Wilhelminasingel 48 A in Berghem heeft toestemming gekregen om te worden geëxploiteerd. De vergunning is verleend door de burgemeester van de gemeente Oss, en het besluit is eind vorige week officieel verstuurd.

De vergunning heeft kenmerk CLZ-00021411. Direct belanghebbenden hebben vanaf de dag na verzending van het besluit zes weken de tijd om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Oss.