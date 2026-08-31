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Omgevingsvergunning voor verduurzaming woning in Teeffelen

Vandaag om 09:27

De gemeente Oss heeft een omgevingsvergunning verleend voor het verduurzamen van een woning aan de Singel 14 in Teeffelen. De vergunning wijkt af van het omgevingsplan en is op 27 augustus verstuurd.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben toestemming gegeven voor het verduurzamen van een woning aan de Singel 14 in Teeffelen. Het besluit wijkt af van de bestaande regels in het omgevingsplan. De vergunning is afgelopen donderdag, 27 augustus, verzonden.

Het project op de locatie betreft aanpassingen aan de woning om deze milieuvriendelijker te maken. De vergunning is geregistreerd onder kenmerk CLZ-00025171. Inwoners van de gemeente die direct geraakt worden door dit besluit, kunnen bezwaren indienen.

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