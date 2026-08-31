Vergunning verleend voor uitweg in Raamsdonk

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het aanleggen of veranderen van een uitweg bij de Regentenstraat en Raadhuisstraat in Raamsdonk.

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Op 27 augustus 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten om een vergunning te verlenen voor het aanpassen van een uitweg ter hoogte van de Regentenstraat en Raadhuisstraat in Raamsdonk. Dit besluit is genomen op aanvraag met zaaknummer Z2025-00000618.

De vergunning maakt het mogelijk om een uitweg aan te leggen of te wijzigen bij adressen 29a en 29b in dit gebied. Het project zorgt voor een verandering in de directe omgeving en heeft als doel de toegang tot deze locaties te verbeteren.