Sinterklaasintocht Raamsdonk krijgt vergunning

De intocht van Sinterklaas in Raamsdonk heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest is gepland op zondag 15 november 2026 van twee tot kwart over drie in de middag op de Oude Melkhaven.

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De vergunning is verleend aan de Sint Nicolaas Stichting Raamsdonk. Tijdens de intocht mogen activiteiten worden georganiseerd zoals het produceren van geluid en het houden van een collecte om geld in te zamelen. Ook wordt er voldaan aan de regels van de Zondagswet.

Met de vergunning kan de organisatie de festiviteiten rondom de aankomst van Sinterklaas officieel door laten gaan. Het evenement is een jaarlijks terugkerende traditie in Raamsdonk.