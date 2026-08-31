Voorstelling Moeder van den Berg gepland in Wernhout

Van 7 tot en met 11 oktober wordt in Wernhout de voorstelling Moeder van den Berg opgevoerd. Het evenement vindt plaats aan de Grote Heistraat 30. De gemeente Zundert heeft hiervoor een vergunningsvrije melding ontvangen.

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De voorstelling Moeder van den Berg zal van dinsdag 7 oktober tot en met zaterdag 11 oktober plaatsvinden op de locatie aan de Grote Heistraat 30 in Wernhout. De gemeente Zundert heeft de melding voor dit vergunningsvrije evenement op 9 juni 2026 ontvangen en hiermee ingestemd.

Omdat het om een vergunningsvrije melding gaat, is het niet mogelijk om hiertegen bezwaar of beroep in te dienen. Voor vragen of inzage in de melding kan contact worden opgenomen met de gemeente Zundert.