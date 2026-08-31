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Wernhoutse Dorpsquiz op 30 oktober zonder vergunning

Vandaag om 09:28

De Wernhoutse Dorpsquiz gaat op 30 oktober 2026 door zonder vergunning. Het evenement vindt plaats aan de Diepstraat 12 in Wernhout.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Zundert heeft op 30 juli 2026 een melding ontvangen voor het organiseren van de Wernhoutse Dorpsquiz. Het evenement is aangemeld als vergunningsvrij en daarmee akkoord bevonden.

De dorpsquiz wordt gehouden op zaterdag 30 oktober op een locatie in de Diepstraat. Tegen de melding van dit evenement kan geen bezwaar worden gemaakt.

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