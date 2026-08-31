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Zundert past beleidsregels aan voor kleine bouwwerken
Vandaag om 09:28
De gemeente Zundert heeft beleidsregels aangepast om onbedoelde beperkingen voor kleine bouwwerken buiten de bebouwde kom te corrigeren.
De beleidsregels voor kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteiten in Zundert zijn gewijzigd. Het gaat om een correctie in artikel 2.3.2, tweede lid, onderdeel c. Het woord ‘vrijstaande’ is verwijderd, zodat niet-vrijstaande bouwwerken voortaan dezelfde bouwhoogtebeperkingen hebben als vrijstaande bouwwerken.
Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders tijdens een vergadering op 11 augustus 2026. De aangepaste regels treden in werking op de dag na bekendmaking.
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