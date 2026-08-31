Gerard van Maasakkers treedt op in Zundert

Op 21 november geeft Gerard van Maasakkers een optreden in de Sint-Trudokerk in Zundert.

Gevonden voor jou

De gemeente Zundert heeft een melding ontvangen voor een vergunningsvrij evenement. Het gaat om een optreden van Gerard van Maasakkers, dat plaatsvindt op zaterdag 21 november 2026 in de Sint-Trudokerk aan de Molenstraat 7 in Zundert.

De burgemeester heeft de melding op 30 juli 2026 goedgekeurd. Omdat het een vergunningsvrij evenement betreft, is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Voor meer informatie over de melding kun je contact opnemen met de gemeente Zundert.