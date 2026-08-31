Vergunning verleend voor aanleg tyleenslang in Rijsbergen

Het college van Zundert heeft een vergunning verleend voor de aanleg van tyleenslang op twee locaties in Rijsbergen. Het besluit is verzonden op 27 augustus.

Gevonden voor jou

De vergunning is aangevraagd door EVZ 1 en betreft werkzaamheden op de locaties Rijsbergen (RBG01) K 250 en Rijsbergen (RBG01) K 333. Het gaat om het uitvoeren van werk dat geen bouwwerk is.

Het besluit werd genomen door het college van burgemeester en wethouders van Zundert en heeft zaaknummer 0879ZV202600790. De vergunning is inmiddels verzonden, wat betekent dat de werkzaamheden nu formeel zijn toegestaan.