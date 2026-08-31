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Wandeltocht Walk for Children in Rijsbergen op 1 november

Vandaag om 09:28

Op 1 november 2026 wordt vanuit de Pannenhoefsebaan 52 in Rijsbergen de wandeltocht Walk for Children georganiseerd. De gemeente Zundert heeft hiervoor een melding vergunningsvrij evenement ontvangen.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Zundert heeft op 13 mei 2026 de melding voor dit evenement goedgekeurd. Het gaat om een vergunningsvrije activiteit, waarbij geen bezwaar of beroep mogelijk is.

De wandeltocht vindt plaats vanuit de Pannenhoefsebaan 52 in Rijsbergen. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de gemeente Zundert.

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