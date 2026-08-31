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Ontdek

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning in Steenbergen

Vandaag om 09:30

In Steenbergen is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van een fundering op een eerder verleende vergunning aan de Blauwstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Steenbergen heeft op 20 augustus 2026 een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een wijziging van de fundering op een eerder verleende vergunning voor het perceel aan de Blauwstraat 9. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260800000761.

De gemeente publiceert een besluit op deze aanvraag in een later bericht. Pas vanaf dat moment zijn de stukken in te zien en kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Tot die tijd is dit niet mogelijk.

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