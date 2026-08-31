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Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning in Steenbergen
Vandaag om 09:30
In Steenbergen is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van een fundering op een eerder verleende vergunning aan de Blauwstraat.
De gemeente Steenbergen heeft op 20 augustus 2026 een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een wijziging van de fundering op een eerder verleende vergunning voor het perceel aan de Blauwstraat 9. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260800000761.
De gemeente publiceert een besluit op deze aanvraag in een later bericht. Pas vanaf dat moment zijn de stukken in te zien en kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Tot die tijd is dit niet mogelijk.
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