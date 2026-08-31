Steenbergen stimuleert cultuureducatie voor basisschoolkinderen

De gemeente Steenbergen heeft een subsidieregeling ingesteld om kunst- en cultuuractiviteiten voor basisschoolkinderen te ondersteunen. Het programma 'ART' richt zich op creativiteit, sociale verbondenheid en gelijke kansen.

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Met de nieuwe subsidieregeling wil Steenbergen het aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten voor kinderen in groep 2, 3 en 4 buiten schooltijd versterken. Het project 'ART' biedt bijeenkomsten waarin kinderen kennismaken met disciplines zoals muziek, dans, theater en beeldende kunst.

Basisschool Maria Regina dient namens alle negen basisscholen van Steenbergen de subsidieaanvraag in. Professionele aanbieders verzorgen de activiteiten, die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verminderen van kansenongelijkheid.

De subsidie vergoedt onder andere kosten voor uitvoerders, materialen en locaties. De regeling is met terugwerkende kracht op 1 juli 2026 van kracht geworden en geldt voor het schooljaar 2026-2027.