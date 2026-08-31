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Vrijstaande woning mag gebouwd worden in Steenbergen

Vandaag om 09:30

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning aan Courtine 7. Het besluit is op 25 augustus genomen en twee dagen later naar de aanvrager verstuurd.

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De nieuwe woning komt op het perceel aan Courtine 7 in Steenbergen. De vergunning is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000931. Het besluit is op 27 augustus naar de aanvrager gestuurd.

Belanghebbenden hebben tot 8 oktober de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het besluit zelf blijft geldig zolang er geen andere maatregelen worden genomen.

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