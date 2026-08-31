Vrijstaande woning mag gebouwd worden in Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning aan Courtine 7. Het besluit is op 25 augustus genomen en twee dagen later naar de aanvrager verstuurd.

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De nieuwe woning komt op het perceel aan Courtine 7 in Steenbergen. De vergunning is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000931. Het besluit is op 27 augustus naar de aanvrager gestuurd.

Belanghebbenden hebben tot 8 oktober de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het besluit zelf blijft geldig zolang er geen andere maatregelen worden genomen.