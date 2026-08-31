Bomenkap aangevraagd aan Sint Jorispad in Heeze

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van bomen aan het Sint Jorispad in Heeze. De aanvraag werd op 27 augustus door de gemeente ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het vellen van houtopstanden op locatie Sint Jorispad 2 in Heeze. Het plan is geregistreerd onder zaaknummer 516349.

De gemeente heeft aangegeven dat het hier gaat om een kennisgeving van de aanvraag. Er kan geen formeel bezwaar worden gemaakt en de plannen worden niet ter inzage gelegd.