Bouwplaats op plein Steeg in Schijndel krijgt ontheffing

De gemeente Meierijstad heeft een ontheffing verleend voor het inrichten van een bouwplaats op het plein bij Steeg 1 in Schijndel. De werkzaamheden mogen plaatsvinden tussen 19 oktober en 28 december 2026.

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De burgemeester van Meierijstad heeft op 27 augustus 2026 besloten om een ontheffing te geven voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats. De locatie betreft Steeg 1 in Schijndel. De periode waarin dit toegestaan is, loopt van 19 oktober tot en met 28 december 2026.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OH-2026-4012. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op het plein bij het genoemde adres. Het besluit werd op 27 augustus verzonden.