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Nieuw bodemenergiesysteem gepland aan Bergweg in Veghel
Vandaag om 09:30
In Veghel is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Bergweg 22. De gemeente Meierijstad heeft deze melding op 30 juni ontvangen.
Het gesloten bodemenergiesysteem wordt aangelegd op het adres Bergweg 22 in Veghel. Dit systeem gebruikt warmte en kou uit de bodem om gebouwen te verwarmen of te koelen, wat kan bijdragen aan een duurzamer energiegebruik.
Volgens de gemeente Meierijstad is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Vermeld daarbij het zaaknummer Z/509584.
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